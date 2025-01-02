Испанские ученые разработали новый метод для мониторинга молекулярных изменений в мозге

Группа ученых из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) и Национального исследовательского совета Испании (CSIC) представила инновационный метод, который позволяет исследователям неинвазивно отслеживать молекулярные изменения в мозге.
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