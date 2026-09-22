Почему россияне все чаще выбирают подержанные китайские машины? Мнение эксперта

Парк китайских автомобилей в России разросся до внушительных размеров. Речь о машинах, которые брали новыми два-три года назад, – и вот теперь они массово уходят на вторичный рынок, в том числе по программам trade-in.
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