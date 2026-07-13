В Челябинске ушла из жизни 100-летняя участница Орловско-Курской битвы

Александра Шеремет сражалась на фронте и работала в тылу. В Челябинске на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, участница легендарного сражения на Орловско-Курской дуге Александра Владимировна Шеремет.
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