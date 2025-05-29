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Игорь Николаев — о страданиях Кобзона: «Это было наказание для него!»

Игорь Николаев — о страданиях Кобзона: «Это было наказание для него!»

Композитор раскрыл секрет Иосифа Давыдовича на съемках шоу «Поймай меня, если сможешь». Ян Цапник, Клара Новикова, Игорь Николаев и Катя Лель предоставлено Пресс-службой30 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – третий выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь».

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