АвтоИдеи

138 подписчиков

В России и Беларуси заработают общие полисы ОСАГО - модельный закон об этом был подписан 19 июня 2023 года

В России и Беларуси заработают общие полисы ОСАГО - модельный закон об этом был подписан 19 июня 2023 года

   В России и Беларуси вступят в силу общие положения ОСАГО — модельный закон об этом подписан 19 июня 2023 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх