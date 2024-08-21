В городе ангелов: Владимир Путин почтил память погибших в Беслане

Самые пронзительные кадры прошедшего дня сделаны в Беслане. Там мемориальный комплекс «Город Ангелов» посетил президент и, пожалуй, впервые мы увидели главу нашего государства, вот так, вставшим на оба колена и склонившимся к земле.