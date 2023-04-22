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Британская компания Bentley выпустила уникальный Continental GT к юбилею модели

Британская компания Bentley выпустила уникальный Continental GT к юбилею модели

Первое поколение Bentley Continental GT дебютировало в 2003 году — за двадцать лет британский спорткар стал не только одной из самых популярных моделей бренда, но и сменил три генерации и обзавёлся массой специальных и лимитированных версий.

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