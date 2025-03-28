В АТОР попытались посчитать россиян в Банкогоке. Туристов не менее 2 тысяч человек. Сложности с подсчётом тех, кто живет в столице Таиланда - из могут быть десятки тысяч.
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В АТОР попытались посчитать россиян в Банкогоке. Туристов не менее 2 тысяч человек. Сложности с подсчётом тех, кто живет в столице Таиланда - из могут быть десятки тысяч.