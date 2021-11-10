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Германия даже близко не подпускает Украину к СП-2 это говорит о скорой сертификации

Германия даже близко не подпускает Украину к СП-2 это говорит о скорой сертификации

Сегодня в Европе трудно извлекать финансовую выгоду из производства, искусственные рыночные барьеры вроде экологических ограничений, которые ещё мало проработаны, больше походят на рычаги для использования желающими регулировать чужое производство.

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