Германия даже близко не подпускает Украину к СП-2 это говорит о скорой сертификации

Сегодня в Европе трудно извлекать финансовую выгоду из производства, искусственные рыночные барьеры вроде экологических ограничений, которые ещё мало проработаны, больше походят на рычаги для использования желающими регулировать чужое производство.
Сегодня в Европе трудно извлекать финансовую выгоду из производства, искусственные рыночные барьеры вроде экологических ограничений, которые ещё мало проработаны, больше походят на рычаги для использования желающими регулировать чужое производство.
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