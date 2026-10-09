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Супруги погибли при атаке на Белгородский округ, среди пострадавших — ребенок

Супруги погибли при атаке на Белгородский округ, среди пострадавших — ребенок

В ночь на 9 октября Белгородский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В поселке Разумном снаряд попал в частный дом.

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