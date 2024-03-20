Юного нациста с Украины задержали в Милане за нападение на мигрантов

9 марта он избил пассажира возле метро, перед этим показав мигрантам татуировку со свастикой на груди Итальянская полиция задержала в Милане 16-летнего гражданина Украины, подозреваемого в четырех нападениях на мигрантов в городском метро.
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