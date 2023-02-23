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Космонавт из Екатеринбурга и его коллеги поздравили мужчин с 23 февраля из космоса

Космонавт из Екатеринбурга и его коллеги поздравили мужчин с 23 февраля из космоса

Поздравление было опубликовано в telegram-канале Роскосмоса.Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, а также его коллеги из Челябинска и Новосибирска: Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили мужскую часть России с Днем защитника Отечества.

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