Космонавт из Екатеринбурга и его коллеги поздравили мужчин с 23 февраля из космоса

Поздравление было опубликовано в telegram-канале Роскосмоса.Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, а также его коллеги из Челябинска и Новосибирска: Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили мужскую часть России с Днем защитника Отечества.