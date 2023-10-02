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«Хотим бороться за лучшие места. Своеобразие нашей пары в легкости и артистизме». Кадырова и Колесов о подготовке к сезону

В прошлом сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионате России. – Сегодня много говорят о мотивации, с каким настроем вы начинаете новый сезон? Колесов: Настрой боевой.

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