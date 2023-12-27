Терапевт Асанов: в новогоднюю ночь могут обостриться многие хронические заболевания

В новогоднюю ночь повышается риск появления проблем со здоровьем. Помимо распространенных травм есть угроза обострения различных заболеваний, предупредил заместитель главврача Видновской КБ по амбулаторно-поликлинической сети, врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной Службой Новостей.