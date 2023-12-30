Найдена причина мирового яичного кризиса: в Испании местные жители в шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

Помимо яиц, в ходе битвы было разбросано более 2,5 тонны муки. Традиционная «битва» проходит ежегодно в День святых младенцев — участники «побоища» делятся на «военную хунту» и «оппозицию» и забрасывают друг друга яйцами и мукой.
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