В Челябинске полиция пригласила на разговор руководителей мигрантских диаспор
Приезжим рассказали, как в упрощённом порядке получить гражданство России.Мигрантов отправят служить в вооружённые силы России.
Комментарии
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А вот нахрена диаспоры? Это ж форма оргпреступности.
Руководители диаспор? Ни фига себе!!!
Какие такие разговоры? Направить бы этих переговорщиков в республики, пусть попробуют там себе место найти и вести себя аналогично. Сразу им секир башка сделают без всякой дипломатии и толерантности. Чего играемся?.
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