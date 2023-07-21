Царьград

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В Челябинске полиция пригласила на разговор руководителей мигрантских диаспор

В Челябинске полиция пригласила на разговор руководителей мигрантских диаспор

Приезжим рассказали, как в упрощённом порядке получить гражданство России.Мигрантов отправят служить в вооружённые силы России.

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Комментарии
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Валерий Соловьев
А вот нахрена диаспоры? Это ж форма оргпреступности.
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21 час.
А
Алексей
Руководители диаспор? Ни фига себе!!!
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20 час.
валерия
Какие такие разговоры? Направить бы этих переговорщиков в республики, пусть попробуют там себе место найти и вести себя аналогично. Сразу им  секир башка сделают  без всякой дипломатии и толерантности. Чего играемся?.
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20 час.

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