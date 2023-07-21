В Челябинске полиция пригласила на разговор руководителей мигрантских диаспор

А вот нахрена диаспоры? Это ж форма оргпреступности.

валерия

Какие такие разговоры? Направить бы этих переговорщиков в республики, пусть попробуют там себе место найти и вести себя аналогично. Сразу им секир башка сделают без всякой дипломатии и толерантности. Чего играемся?.