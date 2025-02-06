Внезапно Китай начал действовать со своей стороны, оказывая серьёзное экономическое давление на Вашингтон, что стало болезненным ответом на неадекватное поведение американского президента в отношении КНР.
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