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Царьград

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"США в патовой ситуации": Всё кардинально изменится 12 февраля. Как Китай "спасает" Россию от "позорного договорняка" по Украине?

Внезапно Китай начал действовать со своей стороны, оказывая серьёзное экономическое давление на Вашингтон, что стало болезненным ответом на неадекватное поведение американского президента в отношении КНР.

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Комментарии
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Амара Карпова
Си мудрый лидер👍👍👍
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