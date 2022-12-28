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Агент Самошникова опроверг согласование контракта с «Локо»: «Впервые слышу»

Агент Самошникова опроверг согласование контракта с «Локо»: «Впервые слышу»

Агент Ильи Самошникова оценил информацию о том, что он согласовал контракт с «Локомотивом». По окончании сезона защитник «Рубина» может стать свободным агентом.

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