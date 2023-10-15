ВМС Турции проведут военные учения в Восточном Средиземноморье

Военно-морские силы (ВМС) Турции планируют провести военные учения в Восточном Средиземноморье, куда Соединенные Штаты ранее отправили два военных корабля в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.
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