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Число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 60%

Число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 60%

Сегодня многие люди мечтают о карьере в гостиничной отрасли, но на практике все сложнее. Согласно исследованию "Коммерсанта", число вакансий в сфере гостеприимства выросло почти на 60%, а это уже за первую половину 2024 года.

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