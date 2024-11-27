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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Московской области задержали мужчину, который в частном доме выращивал коноплю

Сотрудниками Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Солнечногорск по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержан 49-летний житель г.

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