SBS: Южная Корея отказала Украине в передаче оружия

Сеул отказался продавать Киеву оружие. Об этом рассказали высокопоставленные источники канала SBS. В среду делегация из Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею и встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем.
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