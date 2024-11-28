SBS: Южная Корея отказала Украине в передаче оружия

Политика как она есть

Сеул отказался продавать Киеву оружие. Об этом рассказали высокопоставленные источники канала SBS. В среду делегация из Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею и встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем.