Гороскоп на 11 марта 2022 года

ОВЕН Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? ТЕЛЕЦ Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба.
ОВЕН Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? ТЕЛЕЦ Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба.
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