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Гороскоп на 11 марта 2022 года

Гороскоп на 11 марта 2022 года

ОВЕН Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? ТЕЛЕЦ Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба.

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