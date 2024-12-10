Ночью Украина вновь попыталась атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого ранее был запущен "Орешник" по Днепру, сообщают российские источники.
«Зеленский врубил тупого»: ответ Путина за атаку Капустина Яра уже последовал
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
И опять удары возмездия, а на опережение никак?
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14 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
И каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Хватит уже умничать
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11 час.
vagas Karlito
А что каждый безпилотник в нашу сторону запускается по команде зелёного клопа? Да у них до сих пор есть электричество а вот не было бы его можно было полагать ,что прыть у них поубавилась бы до нуля"
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10 час.
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