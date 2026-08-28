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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турсунов о выходе Лютовой в основную сетку US Open: «Повторит рекорд Радукану? »

Дмитрий Турсунов прокомментировал победу Кристины Лютовой в финале квалификации US Open . 16-летняя россиянка обыграла Мартину Кубку со счетом 6:4, 6:0.

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