«Они запрещены»: Максим Галкин* отменил все свои концерты в Израиле

«Они запрещены»: Максим Галкин* отменил все свои концерты в ИзраилеContent image for: 501518 | Видео дня: Максим Галкин показал голый торсТелеведущий и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в соцсетях рассказал о том, что был вынужден отменить все свои концерты в Израиле на 2023 год.
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