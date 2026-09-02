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Послы США в Израиле и Ливане обсудили с Нетаньяху прогресс по урегулированию

Послы США в Израиле и Ливане обсудили с Нетаньяху прогресс по урегулированию

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Посол США в Израиле Майк Хакаби и посол США в Ливане Мишель Исса провели встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить прогресс в урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

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