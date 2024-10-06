Китай заявил о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР

Global Look Press/Yan Yan/Xinhua Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР. Об этом говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.