Китай заявил о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР

Global Look Press/Yan Yan/Xinhua Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР. Об этом говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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