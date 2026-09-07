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Регионы России

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Фрегат Северного флота «Адмирал Головков» успешно провел стрельбу ракетой «Оникс»

Фрегат Северного флота «Адмирал Головков» успешно провел стрельбу ракетой «Оникс»

Стрельба велась по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров.

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