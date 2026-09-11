ВТБ не будет досоздавать резервы из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов

ВТБ не будет дополнительно формировать «отраслевые»резервы по крупным заемщикам или отраслям, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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