Кровавое Красное море: Вашингтон и Эр-Рияд потерпели стратегическое поражение

Хуситы не только сорвали саудовское вторжение, но и полностью взяли свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив 10 сентября отряды движения «Ансар Аллах» начали масштабное наступление на юге.
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