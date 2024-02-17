Смерть заключённого ямальской колонии особого режима №3 вызвала мощный резонанс – причём не в России, а больше за рубежом.

Россиянин

Пусть забирают тело себе, сделают чучело и хоть построят мавзолей. А вот я усматриваю факт того. что именно Западные спецслужбы заказали Навального. Сделать то что надо, в среде криминала, очень просто. Вопрос лишь сколько стоит. Стало быть, Западные спецслужбы опустились до уровня воров в законе. (А это есть большая опасность для России. Придется власти как то "базар вести". Как ни крути, криминал в стране, это своя власть и структура. Это как волки в лесу. Сильного не тронут, а кто ослаб разорвут. Сидя в тюрьме, Навальный Западу стал бесполезным. "Мировые СМИ", после его посадки, словно забыли о нем. Но грядут выборы президента России. (Если честно, мне претит слово "президент". У нас есть свои слова.) Так вот, на западе озадачились вопросом: Как быть? Вся прикормленная шушера, политические проститутки и прочая клоунада, по команде съехали из РФ "в знак протеста". Как им было велено. А русским радуются этому. И вот тут то вспомнили про Навального. Как его можно использовать? Он же в тюрьме сидит. Вот и решили: попробовать использовать в виде трупа. Весь расчет на то, что в России еще остались его сторонники. Судя по комментариям, таковые оказывается имеются. Люди просто верят, что Навальный непримиримый борец с коррупцией. Ну в обществе есть такой диагноз к сожалению. В основном эти люди обиженные судьбой. Кто то всю жизнь занимался шабашкой. Ну очень хорошо зарабатывал. Кто то спаивал народ: Торговал дешевой водкой. Но вот пришла пора старости, а стажа трудового нет. Назначили пенсию по минималке. (Есть родственница такая. Страна наша и законы сердобольные) А эти товарищи недовольные. Путин понимаешь ли виноват... В общем был расчет на эту категорию граждан. Но вот выстрелит ли, большой вопрос. А другого ресурса у Запада нынче нет.