РФ вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на человека

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин За первое полугодие 2024 года Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на человека, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ последних данных стран "Большой двадцатки".