РФ вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на человека

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин За первое полугодие 2024 года Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на человека, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ последних данных стран "Большой двадцатки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии