Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

ни одна баба , даже сама себе не признается, что ей нравится насилие ,а так же плохие парни. так , что все эти опросы бесполезная трата времени

А

Александр24

Всё так. Только трахаться девушки начинают со всяким сбродом и шпаной, потому как хорошие ребята стесняются и боятся девушек обидеть. (Помнится, как в 8-м классе шпанистые ребята обжимали девочек по углам, а те только похихикивали. И это было 60 лет назад. А уж, сейчас-то..... И обжимать не надо ). А вот когда эти "девушки" повзрослеют, то вот тут-то они и начинают искать пару себе уже из хороших. (Многие при этом параллельно и плохих по старой памяти не забывают).