ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

Морена Морана «Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.

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Комментарии
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Владимир Соколов
ни одна баба , даже сама себе не признается, что ей нравится насилие ,а так же плохие парни. так , что все эти опросы бесполезная трата времени
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21 час.
А
Александр24
Всё так. Только трахаться девушки начинают со всяким сбродом и шпаной, потому как хорошие ребята стесняются и боятся девушек обидеть. (Помнится, как в 8-м классе шпанистые ребята обжимали девочек по углам, а те только похихикивали. И это было 60 лет назад. А уж, сейчас-то..... И обжимать не надо ). А вот когда эти &quot;девушки&quot; повзрослеют, то вот тут-то они и начинают искать пару себе уже из хороших. (Многие при этом параллельно и плохих по старой памяти не забывают).
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12 час.
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