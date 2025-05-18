Жалкий спектакль Зеленского не удался: Россия диктует свои правила переговоров

И

Игорь

Почти не следил за 2-м Стамбульским раундом, но как вам такой интуитивный сценарий, если прикинуться соучастником натовцев? 1. Зеленский торопится к Эрдогану уговорить турецкого лидера арестовать В.Путина на основе решения МУС. 2. Эрдоган меньжуется, и хочется, и колется. 3. Где-то поблизости обязательно шайка активистов от НАТО: Великобритании (обязательно крысятничают, это у них в крови), Германии (сами не могут ввязаться, риски снова обкакаться, но желают поучаствовать в решении МУС), Франции (наверное с бюджетом хреново, хотят за счет военного производства заработать), Польши (на этот раз пусть не Москву, но хоть что-то оторвать). 4. Ждали все Путина, чтобы арестовать, но Путина кто-то предупредил, хотя В.В. мог сам догадаться. 5. Трамп был в курсе, но участвовать не пожелал. 6. Арест Путина - рисковое дело, но другого оружия (других средств) на данный момент нет. 7. Путин не приехал, для все команды перечисленных беда: такое мероприятие провалилось! Это всего-лишь интуиция. Но ведь откуда-то приходит интуиция, может быть не такая уж это и глупость? А вы как считаете?