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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о победах «Спартака»: «Старт хороший. Ребята – молодцы, начинают понимать требования, это дает плоды»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов дал комментарий после победы над « Металлургом » (3:2) на выезде в рамках Fonbet Чемпионата КХЛ.

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