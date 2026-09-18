Toyota внедрит 40 тыс. гуманоидных роботов на заводы к 2028 году

Toyota Motor планирует к 2028 году установить 40 тысяч гуманоидных роботов на заводах по всему миру. Роботы будут выполнять операции совместно с 18 тысячами сотрудников и поддерживать обучение нового персонала, модернизируя производственные процессы.
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