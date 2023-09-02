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Шемберг о Федотове в воротах ЦСКА: «КХЛ можно считать лигой-изгоем, не подчиняющейся никаким международным правилам»

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

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