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Юлия Витязева. Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

Юлия Витязева. Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

По украинцам в Кабуле. Если кратко, то их бросили. Сначала те, на кого они работали, а затем и Украина.

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Галина Чужая
Украинцы с Ютута заявляют, что это просто контрактники а никакие не наемники и поэтому за них не хрен беспокоиться.
Владимир Домнин
Какая душещипательная забота об украинцах. Несомненно, Путин всех спасет. Но хотелось бы заботы о своих согражданах, а не предвыборных подачек.
Александр Донигевич
комент =ДУРИСТИКА
Анатолий Лановой
А это его обычный стиль, дурачка необразованного.
Аркадий Цыганов
Безусловно надо спасти
Максим Буров
..вчера Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек. Но украинцев среди этих счастливчиков было всего 8..."Видимо , пользуясь случаем,летуны решили подкалымить и организовать чартер для "людей", например Кабул-Тегеран.Недалеко и прибыльно.Это же неплохой бизнес использовать самолёт за деньги,как такси без шашечек.:)
Александр Шедный
"...Так что думайте, г-н Кулеба. Думай. Те...". Дык он может и рад был бы подумать, так ведь нечем.
Борис Осипов
Александр Виноградов
Хуйлы они и есть хуйлы,больше сказать об этой недонации нечего.
Римма Шарифьянова
нечего им помогать - гадам!!
vkasincev Касинцев
Если поможешь, их пошлют и они поедут воевать на Донбасс убивать русских и украинцев. Не поможешь не по людски, не по-русски.
Александр Донигевич
ТУПОСТЬ С ГЛУПОСТЬЮ
vkasincev Касинцев
Вы здесь самый умный? Однако умные так не выражают своё мнение, слишком примитивно излагаете свою позицию.
Nikita Melnitsky
какое им дело до них? им же главное "крымскую платформу" провести...
bianka Белая
Ясен пень, добрый ахрессор поможет, за что ему, как только окажутся в безопасности, снова кучу дерьма под дверь наложат.
Юрий Кушнарев
какое нам дело до них? Что,других тем нет у автора?Они поехали туда наёмниками,деньгу заработать.Теперь только бы наши толерасты не вздумали их вытаскивать

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