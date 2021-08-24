Юлия Витязева. Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаЮлия Витязева. Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев? По украинцам в Кабуле. Если кратко, то их бросили. Сначала те, на кого они работали, а затем и Украина.Вернуться к статье166НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЧужаяУкраинцы с Ютута заявляют, что это просто контрактники а никакие не наемники и поэтому за них не хрен беспокоиться.Владимир ДомнинКакая душещипательная забота об украинцах. Несомненно, Путин всех спасет. Но хотелось бы заботы о своих согражданах, а не предвыборных подачек.Александр Донигевичкомент =ДУРИСТИКААнатолий ЛановойА это его обычный стиль, дурачка необразованного.Аркадий ЦыгановБезусловно надо спастиМаксим Буров..вчера Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек. Но украинцев среди этих счастливчиков было всего 8..."Видимо , пользуясь случаем,летуны решили подкалымить и организовать чартер для "людей", например Кабул-Тегеран.Недалеко и прибыльно.Это же неплохой бизнес использовать самолёт за деньги,как такси без шашечек.:)Александр Шедный"...Так что думайте, г-н Кулеба. Думай. Те...". Дык он может и рад был бы подумать, так ведь нечем.БОБорис ОсиповАВАлександр ВиноградовХуйлы они и есть хуйлы,больше сказать об этой недонации нечего.Римма Шарифьянованечего им помогать - гадам!!vkasincev КасинцевЕсли поможешь, их пошлют и они поедут воевать на Донбасс убивать русских и украинцев. Не поможешь не по людски, не по-русски.Александр ДонигевичТУПОСТЬ С ГЛУПОСТЬЮvkasincev КасинцевВы здесь самый умный? Однако умные так не выражают своё мнение, слишком примитивно излагаете свою позицию.Nikita Melnitskyкакое им дело до них? им же главное "крымскую платформу" провести...bianka БелаяЯсен пень, добрый ахрессор поможет, за что ему, как только окажутся в безопасности, снова кучу дерьма под дверь наложат.Юрий Кушнаревкакое нам дело до них? Что,других тем нет у автора?Они поехали туда наёмниками,деньгу заработать.Теперь только бы наши толерасты не вздумали их вытаскиватьКомментировать
Свежие комментарии