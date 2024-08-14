Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

283 подписчика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уйдет в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что уйдет в отставку в сентябре, сообщает CNBC.Кисида заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве лидера Либерально-демократической партии, и пообещал свою поддержку новому лидеру ЛДП, согласно переводу его заявления на японском языке, сделанному агентством Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх