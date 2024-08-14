Премьер-министр Японии Фумио Кисида уйдет в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что уйдет в отставку в сентябре, сообщает CNBC.Кисида заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве лидера Либерально-демократической партии, и пообещал свою поддержку новому лидеру ЛДП, согласно переводу его заявления на японском языке, сделанному агентством Reuters.