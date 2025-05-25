РИА Новости/Алексей Никольский В битве со злом побеждает отечественное, а не западное добро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 мая после того, как президент России Владимир Путин вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного.
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