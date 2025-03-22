NASA запустит с Аляски три ракеты для изучения влияния полярных сияний на термосферу

Три исследовательские ракеты, финансируемые NASA, готовятся к запуску с полигона Покер-Флэт близ Фэрбенкса (Аляска) в рамках эксперимента AWESOME, цель которого — выяснить, как активные фазы полярных сияний влияют на состав и динамику верхних слоёв атмосферы Земли.