NASA запустит с Аляски три ракеты для изучения влияния полярных сияний на термосферу

Три исследовательские ракеты, финансируемые NASA, готовятся к запуску с полигона Покер-Флэт близ Фэрбенкса (Аляска) в рамках эксперимента AWESOME, цель которого — выяснить, как активные фазы полярных сияний влияют на состав и динамику верхних слоёв атмосферы Земли.
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