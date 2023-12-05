Калининградский губернатор об очереди из грузовиков на границе с Литвой: «Не драматизируйте»

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря, ФедералПресс. По мнению местных властей, очереди грузового транспорта на российско-литовской границе не отразятся на снабжении жителей Калининградской области необходимыми товарами.
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