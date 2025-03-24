Что вернет суверенитет станкостроению

Сергей Иовенко

Нда..а, много хотел что написать, но остановлюсь наверно на одном только случае, которое характеризует нынешнюю обстановку на инженерном фронте: Назначают на нашем предприятии молодого гл. инженера, а так как в этом деле он плавал, я начал потихоньку его натаскивать по этой стезе. И вот в один прекрасный день он смотрит на меня ясным голубым глазом и говорит, знаешь это дураки большевики вас всему этому учили, а нас этому не обучали. Всё пи..дец, дальше у меня просто отнялась речь