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Что вернет суверенитет станкостроению

Что вернет суверенитет станкостроению

Санкции доказали, что станкостроение — это основа технологического суверенитета. За последние три года мы сделали многое, чтобы его вернуть, но инвестиций и централизации ресурсов недостаточно.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Нда..а, много хотел что написать, но остановлюсь наверно на одном только случае, которое характеризует нынешнюю обстановку на инженерном фронте: Назначают на нашем предприятии молодого гл. инженера, а так как в этом деле он плавал, я начал потихоньку его натаскивать по этой стезе. И вот в один прекрасный день он смотрит на меня ясным голубым глазом и говорит, знаешь это дураки большевики вас всему этому учили, а нас этому не обучали. Всё пи..дец, дальше у меня просто отнялась речь
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