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В Екатеринбурге покажут знаменитый спектакль Александринского театра про войну и гуманизм в политике

В Екатеринбурге покажут знаменитый спектакль Александринского театра про войну и гуманизм в политике

В Екатеринбург привезут спектакль «Честная женщина» Александринского театра Санкт-Петербурга. Политический триллер, поставленный известным режиссером Валерием Фокиным, рассказывает про попытки остановить войну в государстве «Исламская Республика».

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