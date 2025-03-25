Карасин: Россия и США не во всём согласились на переговорах в Эр-Рияде

Россия и США не во всём пришли к согласию на переговорах, которые прошли 24 марта в Саудовской Аравии, но делегации обсудили многие проблемы, сообщил российский сенатор Григорий Карасин, который был в составе российской группы.
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