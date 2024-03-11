Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья

«Неделя добрых дел» началась в Подмосковье, объявил губернатор Андрей Воробьев. Акция, получившая такое название, объединит школьников и их родителей вокруг одной задачи — волонтерской помощи и взаимовыручки.
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