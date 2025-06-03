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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На дороге, ведущей к Нагорному парку в Барнауле, ограничат скорость и запретят остановку

На дороге, ведущей к Нагорному парку в Барнауле, ограничат скорость и запретят остановку

Решение могут принять на ближайшем заседании специальной комиссии В проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова в Барнауле, которые ведут к Нагорному парку, могут запретить остановку и ограничить скорость.

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