В Ленобласти не газифицированы десятки тысяч домов

В планах властей — обеспечить газом 58 тыс. домовладений в 2025 году. В Ленинградской области в рамках реализации программы газификации и догазификации домохозяйств планируется построить более 2200 километров газопроводов.
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