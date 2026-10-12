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Контракт с фондом: Дапкунайте заработала 2 млн рублей в британской организации

Контракт с фондом: Дапкунайте заработала 2 млн рублей в британской организации

Актриса Ингеборга Дапкунайте получила около 2 миллионов рублей по договорам оказания услуг от британского благотворительного фонда PACED, в руководство которого входит в качестве попечителя, сообщает Telegram-канал SHOT .

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